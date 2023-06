FIUMICINO - Il Direttivo del “Nuovo Comitato Cittadino Focene” ha terminato il mandato dopo tre anni, come da Statuto. Per questo, sabato 17 giugno 2023, presso il ristorante “La Spiaggia” (viale di Focene 425 – Focene) alle ore 11 si procederà al rinnovo delle cariche. L’assemblea è aperta a tutti i tesserati. È importante partecipare tutti insieme per promuovere attività finalizzate a migliorare la nostra località. «Dopo 10 anni all’interno del Comitato – dice il presidente uscente Emilio Sciesa – ho deciso di non proseguire più questa avventura, per me meravigliosa e che mi porterò dietro per sempre. È stato un momento molto importante nella mia vita, che mi ha permesso di crescere ancora di più sotto il profilo della socialità e che mi ha arricchito come persona. Qualora però direttivo che si formerà lo volesse, sono a disposizione per collaborare senza però ricoprire nessuna carica». Un altro saluto al “Nuovo Comitato Cittadino Focene” arriva dall’attuale responsabile dell’ufficio stampa Francesco Camillo, membro storico in quanto è stato uno dei fondatori dell’associazione e presidente pro tempore nel 2013 dopo le dimissioni di Massimiliano Chiodi. «Fino a un anno fa – fa notare Francesco Camillo – ho dato tutto per questo Comitato, che l’ho visto diventare da una semplice idea a una bellissima realtà. Nell’ultimo anno però mi sono accorto di aver perso delle motivazioni, in quanto ci si trovava e ci si trova a doversi battere per problematiche che mai sono state risolte. A questo si è aggiunta l’esigenza sempre più forte di non togliere spazi vitali alla sfera privata. Per questo sono stato latitante e mi sembra giusto fare un passo indietro. Il Comitato lo sento e un po’ anche una mia creatura e per questo al direttivo che si andrà a formare auguro veramente un buon lavoro, con la speranza che il lavoro svolto da noi negli anni possa servire come una base per affrontare tutti quei temi che possano servire a migliorare le qualità della vita della nostra località. Allo stesso tempo mi preme ringraziare tutte le persone con il quale ho lavorato in questi anni nel Comitato. Certo, lascio questa creatura, ma non spegnerò mai il faro sulle problematiche del territorio».