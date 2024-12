CERVETERI - Ruspe e operai a lavoro ieri mattina a piazzale Nazzareno Pagliuca a Furbara Sasso per "l'operazione" di restyling delle strade. «Un lavoro già previsto prima dell'estate e che avrebbe comportato, obbligatoriamente, l'abbattimento di alcuni pini». Alberi che, a quanto pare, come spiegato dal sindaco, nonostante le rimostranze dei residenti e dei comitati cittadini, saranno comunque abbattuti. «Una soluzione purtroppo necessaria - ha spiegato Gubetti - in quanto le loro radici avevano ormai irrimediabilmente compromesso la tenuta dell'asfalto» e rinviata solo di qualche settimana per salvaguardare i nidi presenti. Ma, terminato ora il periodo delle nidificazioni i cittadini dovranno dire addio ai pini. Tutti tranne uno. «Come prima cosa ci tengo a specificare che i cinque pini che sono stati abbattuti verranno sostituiti da altrettante alberature, con caratteristiche tali che in un futuro non andranno ad inficiare poi sulla tenuta del manto stradale – ha spiegato ancora Gubetti – si trattava di lavori stradali importanti, non più procrastinabili, su un arteria di collegamento fondamentale per la Frazione delle Due Casette e del territorio limitrofo. Un luogo di aggregazione ma anche di servizi pubblici importanti, partendo dalla Farmacia Comunale, alla scuola, ad alcune attività commerciali e la Parrocchia locale. I lavori dureranno pochi giorni».

