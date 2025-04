TOLFA - Una mattinata all’aria aperta, tra i sentieri profumati dei Monti della Tolfa, per risvegliare i sensi e lasciarsi cullare dalla musica: nuovo appuntamento di "Il Jazz è donna". Sabato 3 maggio alle 09.30 èin prigramma una iniziativa davverl imperdibile, ossia una passeggiata guidata da Antonella Del Frate (esperta AIGAE) tra macchia mediterranea e le suggestive vasche termali del Bagnarello. Tre ore e mezza di connessione con la natura, tra colori, profumi e condivisione di emozioni. A chiusura dell’esperienza, alle 12.30, sarà concerto di Valentina Arias: la sua chitarra e la sua voce porteranno le partecipanti in viaggio tra le sonorità vibranti del Brasile. L'evento è gratuito ed è dedicato alle donne; il

Jazz è donna è realizzato dall'associazione Tolfa Jazz aps grazie all'associazione "Susan G. Komen Italia". "Prenota il tuo posto e regalati una giornata di benessere - invitano gli organizzatori - tra musica e paesaggi da scoprire. Alle 9.30 partiremo per la passeggiata durante la quale si svolgeranno attività sensoriali gratuite dedicate alle donne in rosa, con la guida AIGAE Antonella Del Frate. La durata dell'evento è di 3.30h. Ci aspetta un’escursione tra i colori e i profumi dei Monti della Tolfa alla scoperta della biodiversità del territorio. Partendo dal centro di Tolfa percorreremo antiche strade immerse nella macchia mediterranea e raggiungeremo le vasche termali del Bagnarello dove faremo prove sensoriali e condivideremo sensazioni ed emozioni. Alle 12.30 ci sarà il bellissimo concerto di Valentina Arias: attraverso la chitarra classica e la sua voce esploreremo le sonorità e i ritmi della musica brasiliana; sarà un viaggio nel panorama culturale di un Paese dall’anima multietnica, ricco di stili diversi. Il ritrovo sarà in piazza Vittorio Veneto. Portare zaino con: borraccia, asciugamano, foulard o bandana, sacchetto di stoffa per raccogliere reperti da osservare, tazzina non usa e getta.

Obbligatorie le scarpe da trekking".

Per info e prenotazioni contattare gli organizzatori al 389.8384355 o scrivere a info@tolfajazz.com

