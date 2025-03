CANEPINA - Nuovi servizi e design rinnovato per l’ufficio postale “Polis” di Canepina, in piazza Garibaldi. La nuova sede è stata presentata al sindaco Aldo Maria Moneta da alcuni rappresentanti di Poste Italiane.

Nel viterbese, oltre all’ufficio postale di Canepina, sono 57 gli uffici postali dove sono disponibili i servizi del progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa nata con l’obiettivo di rafforzare il ruolo degli uffici postali come centri di servizi polifunzionali e avamposto della pubblica amministrazione, rendendoli sempre più vicini alle esigenze dei cittadini e delle imprese. In particolare, nel viterbese sono già disponibili in 57 uffici postali i servizi Inps per i pensionati, quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M” mentre sono 37 gli uffici postali che sono abilitati a fornire a sportello anche i certificati di stato civile e anagrafici del circuito Anpr. In futuro saranno attivati altri servizi, come ad esempio, la carta d’identità elettronica, la denuncia di detenzione e trasporto d’armi e la richiesta nuova emissione del codice fiscale. «Ringrazio poste per l’investimento e per aver creduto nella comunità con importanti investimenti per un nuovo ufficio postale e un nuovo atm dopo mesi di lavori necessari per riconsegnare un ufficio nuovo e innovativo e rimaniamo in attesa dell’attivazione di prossimi nuovi servizi», ha dichiarato il primo cittadino Aldo Maria Moneta.

Tra i lavori previsti nell’ambito del progetto Polis sono compresi anche i lavori per il completo rinnovamento degli uffici postali, così come è stato fatto anche per la sede di Canepina. Tra le opere principali la riorganizzazione degli spazi interni in modo più razionale, la particolare attenzione al miglioramento del comfort e all’accesso agli sportelli, che sarà più semplice grazie alle altezze ribassate. L’innovazione dell’ufficio postale di Canepina passa anche dal nuovo Atm Postamat operativo sette giorni su sette, dotato di moderni dispositivi di sicurezza, tra cui la soluzione anti-skimming per prevenire la clonazione delle carte di credito, lettore barcode per pagamento dei bollettini prestampati e operazioni di prelievo, interrogazione movimenti e ricariche.

La rinnovata sede di Canepina è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato fino alle 12,45.

Il progetto “Polis” coinvolge 7mila uffici postali dei comuni con meno 15mila abitanti su tutto il territorio nazionale e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA