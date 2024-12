SANTA MARINELLA - Acquistati dalla Santa Marinella Servizi due nuovi veicoli adibiti alla manutenzione del verde della città. Una nuova risorsa importantissima per agire in città, ma soprattutto necessaria per ridurre le tempistiche d’intervento e per garantire un servizio efficiente. L’acquisto è stato possibile grazie alla disponibilità di mirati fondi finanziari ottenuti grazie alla collaborazione tra il Comune e la Santa Marinella Servizi. Soddisfatta l’assessore al verde pubblico Elisa Mei. “Sono contenta che la Santa Marinella Servizi sia riuscita ad acquistare questi nuovi mezzi. Grazie ad essi potremmo soprattutto intervenire più rapidamente sulla manutenzione del verde cittadino che ce ne è un gran bisogno. Ringrazio tantissimo il presidente della Santa Marinella Servizi e il responsabile del controllo analogo, perché grazie alla collaborazione degli uffici siamo riusciti ad ottenere i giusti fondi per poter acquistare i nuovi mezzi”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA