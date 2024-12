FIUMICINO - Nuovi impianti di illuminazione pubblica in via Ovodda, ad Aranova e in Via Porto Ercole, a Fregene. I lavori, iniziati già da tempo, sono finalmente giunti a compimento ed andranno ad implementare con 9 punti luce la rete di via Ovodda e con 14 quella di via Porto Ercole.

L’ intervento è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, consapevole delle richieste dei cittadini che reclamavano una maggiore illuminazione su queste strade per migliorare la visibilità notturna e rendere le zone più sicure per i residenti.

«O, rispondendo concretamente alle esigenze della comunità e dimostrando l’impegno dell’Amministrazione nel garantire sicurezza e benessere ai propri cittadini. Ringrazio gli uffici preposti per l’ottimo lavoro svolta», sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Giovanna Onorati». Sono molto orgoglioso di aver dato seguito alle richieste dei cittadini», dichiara il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini.