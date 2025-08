LADISPOLI – Nuovi atti vandalici nei pressi delle spiagge di Torre Flavia. Per un bel po’ questa oasi felice era stata lasciata in pace dai teppisti, che però sono tornati in azione organizzando falò notturni e utilizzando pure arredi di legno per accendere il fuoco. Oltre il danno anche la beffa a questo punto perché i sentieri vengono sempre realizzati e rinnovati con cura dai tanti volontari in azione in uno dei luoghi più suggestivi del litorale nord, in collaborazione pure con gli istituti scolastici. Nella notte tra mercoledì e giovedì, un gruppo di ragazzi ha acceso almeno cinque falò sulla spiaggia di fronte l’area protetta della riserva naturale. Una fascia costiera interdetta a questo tipo di manifestazioni. Ma non si sono limitati solo a questo. Hanno anche divelto staccionate per alimentare i falò, e sono entrati all’interno dello stabilimento di Ezio alla Torretta a Campo di Mare dove si sono portati via diversi lettini per usarli nel loro bivacco, come denunciato dai titolari della struttura che hanno raccontato pubblicamente di voler presentare un esposto dettagliato a carabinieri e polizia locale. I ragazzini li avrebbero pure minacciati restando tranquillamente in spiaggia fino al mattino. E all’indomani braci, rifiuti, bottiglie di vetro, insomma scarti abbandonati e pericolosi soprattutto per i bambini.

