SANTA MARINELLA – Come annunciato dall’ufficio stampa del Comune, il Parco della Quartaccia è stato interamente ripulito.

“I Carabinieri forestali – dice Tidei - a giorni regaleranno al Comune piante che metteremo a dimora per creare zone d'ombra con le panchine che abbiamo tolto, per poi procedere alla riqualificazione dell'intera area. Sarà possibile infatti realizzare anche uno spazio ludico e di relax per tutti. Le problematiche da affrontare sono sempre tante, ma riusciremo a portare a compimento anche questo progetto”.

Il parco, che si estende su un perimetro di circa 2.300 metri quadrati è costato al Comune 10mila euro e acquistato dalle Ferrovie dello Stato.

“Con i lavori di riqualificazione e di bonifica che sono stati effettuati – prosegue il sindaco - diventerà il fiore all’occhiello del quartiere. Inoltre una volta restaurato, sarà reso agibile con un allaccio elettrico ed uno idrico. Vogliamo dotare la città di ulteriori strutture pubbliche e punti di aggregazione all’aperto, pensando ad aree pic-nic con punti barbecue, tavoli e sedute in legno dove poter mangiare o rilassarsi in compagnia, giocare e praticare sport sul prato”.

Ieri l’altro intanto si è conclusa la prima parte della giornata della Festa del Riccio presso la Casina Rosa, Slow Food e la Comunità Riccio di Mare contro il bracconaggio, la raccolta illegale e la pesca fuori stagione. Grandissimo entusiasmo e partecipazione dei piccoli dalla scuola elementare che hanno scoperto tante cose “quasi rivoluzionarie” del loro rapporto con l’ambiente e sono stati arruolati come piccoli difensori del loro futuro. Nel pomeriggio altri chef, altri showcooking e un angolo creativo per i bambini.

