ALLUMIERE - Nuove deleghe per i consiglieri comunali di Allumiere. Nelle settimane scorse il sindaco Luigi Landi ha proceduto sia alla assegnazione di alcune nuove deleghe che a qualche cambio di deleghe all'interno dell'assetto amministrativo della maggioranza.

Si è trattato di una ottimizzazione delle attività amministrative e di indirizzo perlopiù per ampliare il lavoro degli assessori, dei consiglieri e dei delegati. Nei giorni scorsi il sindaco aveva assegnato una nuova delega ai Beni e Monumenti Archeo-Storico-Culturalialla delegata Francesca Scarin in aggiunta alla delega alla Cultura. Oltre alla Scarin a ricevere altre deleghe sono stati gli assessori Romina Scocco e Simone Ceccarelli e il consigliere comunale Aldo Braccini.

Il sindaco Luigi Landi all'assessora Romina Scocco ha assegnato la delega ai Servizi Sociali (al posto di quella allo Sport) e la delega alle politiche di sviluppo per la frazione di La Bianca.

All'assessore Simone Ceccarelli, già assessore alla Promozione Sociale, Risorse Umane, Programmazione e Progettualità Strategica, ha assegnato una ulteriore delega a Safety, Security e Prevenzione relativamente alle questioni di sicurezza urbana, sociale, sanitaria e ambientale.

Nuova delega anche per il consigliere comunale Aldo Braccini con delega al Verde, Manutenzione e Logistica, a lui il primo cittadino di Allumiere ha assegnato una ulteriore delega allo Sport. "È auspicabile che si possa sempre piu coinvolgere anche altre persone - spiega il sindaco Luigi Landi - che vogliono collaborare per finalizzare al meglio il lavoro e cogliere i tanti obiettivi che l'amministrazione sta perseguendo".

Il sindaco Landi nelle settimane scorse ha ricevuto le dimissioni del delegato al Palio Augusto Superchi, il quale dopo l'eccezionale lavoro svolto in questi anni, per motivi lavorativi ha lasciato la delega. Per il momento il primo cittadino non ha ancora assegnato la delega al Palio e tutto il "popolo" del Palio è in attesa di conoscere il nuovo delegato. Non sarà facile sostituire Augusto Superchi grande conoscitore e appassionato di asini, cavalli, di Palio: lui tutto questo c'è l'ha nel DNA perché è figlio del grande Angelo Superchi che per una vita ha curato il Palio e tutto ciò che ruota intorno.

