LADISPOLI – Nuova viabilità oppure no? È questo il dilemma che sta tenendo sulle spine residenti e commercianti del quartiere Faro che hanno anche organizzato e già protocollato in municipio una raccolta firme per impedire i nuovi sensi di marcia. In particolare era in ballo la questione di via dei Delfini e di via dell’Ippocampo. Uno stravolgimento nella zona ideato per la vicenda degli alberi a bordo strada e delle radici che a lungo andare potrebbero creare danni alla pavimentazione. Diversi cittadini, tra i promotori dell’iniziativa di protesta, in questi giorni si sono incontrati con vari rappresentanti istituzionali che hanno rassicurato i proponenti della petizione popolare sostenendo che nulla ancora è stato deciso. Anche il comandante della Polizia locale, Sergio Blasi, nelle scorse settimane aveva ammesso di non aver ancora firmato la delibera. E se ci fosse in atto un dietrofront? Una ipotesi più che plausibile a questo punto dopo il forcing degli abitanti e dei titolari dei negozi che mal digerirebbero una viabilità differente da quella attuale. A conferma di questo la nuova verniciatura delle strisce pedonali e dei sensi di marcia in entrambe le direzioni, segno che gli operai non hanno ricevuto alcuna comunicazione in merito.

La situazione problematica poi si formerebbe nei pressi del ponte Navarra perché rendere via dei Delfini a senso unico verso il lungomare significherebbe far transitare tutte le auto in via Marina di Palo per farle sbucare in via Palo Laziale nei pressi del distributore di benzina con disagi per il traffico. Non solo. «Bisogna anche considerare le difficoltà di accesso alla zona dei mezzi di soccorso, quali ambulanze e vigili del fuoco soprattutto nei mesi di villeggiatura estiva», è un passaggio della petizione del comitato di zona che si è appena formato per impedire i cambiamenti al Faro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA