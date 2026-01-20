CIVITAVECCHIA – «Forza Italia esprime piena soddisfazione per l’operato della direttrice generale della Asl Roma 4, Rosaria Marino».

Lo scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni intervenendo sul caso “Nuova Sair”.

«La dottoressa Marino – spiega l’azzurro -, dopo aver firmato la delibera con cui è stata assegnata la gara che affida ad una cooperativa la gestione dell’assistenza penitenziaria, ha proposto al nuovo gestore di utilizzare il personale OSS che aveva svolto, attraverso la società Nuova Sair, un servizio preziosissimo per la Asl e per l’intera comunità lavorando nel periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid19. In questo modo si garantisce la continuità lavorativa a molti operatori Oss, che meritano tutta la nostra riconoscenza, come più volte auspicato da Forza Italia e dal presidente Rocca. È un risultato importante che dimostra come la Asl Roma 4 e la direttrice generale Marino – conclude – siano attenti a mantenere gli impegni e siano sempre al servizio dei lavoratori e dei cittadini, senza voltarsi dall’altra parte davanti a un problema sociale».

