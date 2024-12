SANTA MARINELLA – Il sindaco Tidei ha incontrato i colleghi Alessandro Grando primo cittadino di Ladispoli e Mario Baccini sindaco di Fiumicino.

“Una piacevole giornata e un costruttivo momento di incontro con gli altri sindaci del territorio che, al pari di Santa Marinella si sono già espressi a favore dell’adesione alla nuova Provincia Porta d’Italia” - così Pietro Tidei ha voluto descrivere l’evento, promosso per festeggiare il 54° anniversario della autonomia del Comune di Ladispoli – è stato un vero piacere poter intervenire a questa manifestazione voluta dal sindaco Alessandro Grando, ed è stato molto proficuo potersi confrontare anche con il collega e primo cittadino di Fiumicino Mario Baccini. E’ stata ricordata la data del 6 maggio del 1970 quando, quella che fino all’epoca era stata sola la frazione di Ladispoli, si staccò da Cerveteri e divenne un Comune autonomo. A partire da quel momento, come ha avuto modo di ricordare il sindaco Grando, è iniziato un percorso che oggi conferma senza possibilità di smentita che l'autonomia è stata sicuramente la scelta giusta”. “Un concetto che vorrei riprendere – ha proseguito Tidei- per ricordare l’importanza epocale che avrà oggi la scelta comprensoriale di autonomia che stanno compiendo i Comuni che hanno deciso di abbandonare l’egida di Città Metropolitana di Roma, e iniziare una nuova era che avrà, senza ombra di dubbi importanti riflessi positivi sull’economia, ma anche sulla qualità della vita della popolazione della nuova provincia Porta D’Italia”. “Proseguiremo con convinzione e determinazione, questo percorso – ha concluso Tidei - che con i colleghi anche di Tolfa, Allumiere, Civitavecchia e Tarquinia, abbiamo intrapreso e che perseguiremo fino a quando non si arriverà, a breve si spera, alla costituzione del nuovo ente locale che finalmente unirà comuni omogenei che da millenni ricadono nell’ area dell’Etruria Meridionale2”.

