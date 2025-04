TOLFA - Nuova Provincia "Porta d'Italia, secondo la sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio offrirá: “Tante opportunità per Tolfa e la la valorizzazione del territorio". La sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio è intervenuta al Convegno: "Nuova provincia Porta d'Italia" presso la Camera dei Deputati, organizzato e promosso dal deputato Alessandro Battilocchio (Fi) che è stato il primo firmatario della proposta di legge per l'istituzione della nuova provincia Porta d'Italia. Nel suo intervento la sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio ha spiegato: “Tolfa appartiene al Registro dei Paesaggi Rurali di interesse Storico, che la colloca tra i 30 territori di pregio a livello nazionale. Tuttavia, nonostante questa importante attestazione, la conoscenza e la consapevolezza di tale status non sono ancora diffuse come dovrebbero. Questo evidenzia la necessità di una maggiore promozione e di un riconoscimento concreto. Negli ultimi due-tre anni, Tolfa ha intercettato circa 12 milioni di euro di fondi PNRR, dimostrando un impegno costante nella ricerca di risorse per lo sviluppo del territorio. Questi fondi non sono stati assegnati automaticamente, ma ottenuti attraverso una progettualità mirata, una visione strategica e una competenza specifica nella loro acquisizione. Tuttavia, nonostante gli sforzi e i successi raggiunti, spesso ci si scontra con difficoltà di dialogo e con ostacoli burocratici che rallentano o impediscono l'attuazione concreta dei progetti. L'obiettivo di un amministratore è, prima di tutto, il bene della propria comunità. Come sottolineato dal professor Michetti, è fondamentale operare in un contesto che garantisca un dialogo agile e costante con le istituzioni, senza barriere o freni che ostacolino il progresso amministrativo. Oggi si parla molto dei piccoli borghi, ma manca un sostegno reale e strutturato a livello nazionale. Tolfa e le realtà simili si trovano spesso a dover affrontare queste sfide in solitudine. In questo contesto, la proposta di istituire la Nuova Provincia Porta d’Italia si inserisce in una logica di valorizzazione del territorio, affiancandosi a un'area omogenea già riconosciuta dalla legge regionale dell'Etruria. Questa prospettiva offre un'opportunità concreta per rafforzare il nostro sviluppo e garantire un futuro sostenibile alla nostra comunità. Con la nuova Provincia ci saranno tante opportunità per Tolfa e la valorizzazione del territorio che merita”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA