ALLUMIERE - Natura & Trekking Escursione sul sentiero Giallo del Cammino dei Minatori. Si è tenuta ieri l'escursione del borgo della Farnesiana, l’antica Cencelle e la falesia vulcanica. È stato un nuovo appuntamento per conoscere il Cammino dei Minatori. Questa volta il gruppo ha percorso il sentiero giallo su dolci colline con una particolare chiesa neogotica, vegetazione boschiva e una ricca fauna: cioè “La Farnesiana”, un territorio attraversato dal fiume Mignone, posto tra i comuni di Tarquinia e Allumiere!

Il cammino si è alternato tra sughere, macchia mediterranea e paesaggi unici sui Monti della Tolfa e il mare. Il gruppo e partito da un piccolo borgo creato nel 1530 per i minatori, per dirigersi verso l’imponente falesia di Ripa Majala, in passato utilizzata come riparo dall’uomo. Da qui il passo è stato breve per raggiungere i ruderi dell’antica città di Cencelle, fondata nel medioevo per salvare gli abitanti di Centumcellae (l’odierna Civitavecchia) dalle incursioni dei pirati. Il gruppo, infine, è tornato al punto di partenza camminando per un tratto sulle tracce della vecchia ferrovia Civitavecchia-Capranica. Il percorso è stato di 16 km con un dislivello circa 300 metri di nedua difficoltà. A guidare il gruppo Nunzio D'Apolito - AGAE Associazione Guide Ambientali Europee.

