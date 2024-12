CIVITAVECCHIA – “Tanti auguri per i tuoi 90 anni. Rimarrai sempre un “Ragazzo” irresistibile, pieno di vitalità, entusiasmo e simpatia. La tua famiglia”. Questo quanto scritto sulla targa consegnata ieri a Francesco La Rosa, per il suo importante traguardo raggiunto, nel corso della festa organizzata all’oratorio salesiano di via Buonarroti, insieme agli ex allievi di Don Bosco.

Molto conosciuto ed apprezzato in città per la sua attività artistica, tanto da aver ricevuto nel 1969 la Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica per meriti artistici, La Rosa negli anni ha infatti partecipato a molte mostre collettive e personali in città, in Italia ma anche all’estero, non dimenticando mai l’aspetto sociale dell’arte, mettendosi spesso a disposizioni per iniziative e manifestazioni di solidarietà. I suoi quadri raccontano spesso la sua Civitavecchia ed il suo stile è inconfondibile, dalle linee ai colori utilizzati.

Ieri è stato abbracciato da amici e familiari, ai quali ha regalato affetto e sorrisi, festeggiando insieme 90 anni di colori, cultura, curiosità, arte ed impegno sociale.