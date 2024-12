Gaetano Alaimo

VITERBO – Notte Rosa, scommessa vinta dal Comune di Viterbo. Se si fa eccezione per una parte di attività commerciali chiuse in centro storico, in particolare i negozi d’abbigliamento, e la difficoltà di tanti a trovare il posto auto dal tardo pomeriggio, la Notte Rosa a Viterbo è riuscita con una pluralità di eventi per tutti i gusti e varie migliaia di persone presenti.

Tutto esaurito, o quasi, per la Cover degli 883 a piazza del Plebiscito e il Dj Set a piazza delle Erbe con via Roma difficilmente percorribile per la marea umana. Tanta gente per corso Italia ma, secondo alcuni cittadini interpellati, “la gente ce n’è stata tanta ma pochi, in rapporto, hanno acquistato merce dentro i negozi”. Sintomo della crisi? Fatto sta, però, che Viterbo si è ritrovata, finalmente, con il centro storico vivo e con eventi chiari e, per tempo, annunciati.

A piazza dell’Unità d’Italia si sono ritrovati, come in altre occasioni, gli appassionati dei balli latino-americani: non un numero elevato, per la verità. Grande successo, invece, per “One night for fashion”, la sfilata organizzata dalla Background academy di Antonella Polini nel contesto artistico di Palazzo dei Priori ha avuto, tra gli altri ospiti, Raffaele Ascenzi, Sofia Bruscoli, Vincenzo Bocciarelli, Andrea De Rosa, Ludovico Fremont, Vincent Riotta, e Daniela Aragona Tornatore, moglie del celebre regista Giuseppe Tornatore.

A presentare Gio’ Di Sarno con Janet De Nardis, madrina dell’evento e regista. A via dell’Orologio vecchio la Cna di Viterbo-Civitavecchia ha aperto l’Hub di Lazio Artigiana con la mostra "L'evoluzione del libro: dall'anno zero al Medioevo" curata da Lucia Maria Arena. A piazza Fontana Grande musica revival; degustazioni in vari punti del centro storico; apertura straordinaria del Museo dei Portici nel cortile di Palazzo dei Priori e, inoltre, un evento dedicato alla ‘Notte internazionale dell’osservazione della luna’.

Da non dimenticare, poi, il Mercatino sotto le stelle in via Saffi, simbolico per le difficoltà economiche di questa zona del centro, e l’iniziativa fantasy a piazza della Repubblica.

