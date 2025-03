CIVITAVECCHIA – È stata una notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, intervenuti in due operazioni distinte nel giro di poche ore. Il primo intervento è avvenuto intorno alle 20:15 in via dei Villanoviani per un soccorso a persona. Gli uomini della Bonifazi sono giunti sul posto con l’equipaggio della 17A e l’autoscala AS17.

Grazie all’attrezzatura, i vigili sono riusciti ad entrare da una finestra del secondo piano, consentendo al personale del 118 di accedere all’appartamento e prestare assistenza alla persona in difficoltà. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per supportare le operazioni.

Il secondo intervento è scattato poco dopo la mezzanotte, alle 00:10, in zona San Gordiano, precisamente in via dei Garofani, per un incendio in un appartamento. A prendere fuoco è stata una parte della taverna di una villetta. Anche in questo caso, i vigili sono intervenuti tempestivamente con l’equipaggio della 17A e l’autobotte AB17, applicando le tecniche di spegnimento per contenere ed estinguere rapidamente le fiamme. La rapidità dell’intervento ha evitato che il fuoco si propagasse al resto della struttura, limitando i danni. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118 per verificare la situazione. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA