CERVETERI - Con l'arrivo dell'estate torna l'ordinanza anti spreco sull'acqua a firma del sindaco Elena Gubetti. Il documento vieta l'uso dell'acqua potabile per scopi non essenziali e sarà valida fino al 30 settembre 2025. Vietato dunque usarla per annaffiare giardini, lavare automobili e riempire piscine. «L’acqua è una risorsa fondamentale e purtroppo sempre più scarsa, anche in Italia – ha spiegato il sindaco Elena Gubetti – È nostro dovere utilizzarla con responsabilità, limitandone l’uso alle reali necessità quotidiane, come l’igiene personale e della casa o la preparazione dei pasti. Sprecarla in attività superflue rischia di compromettere l’approvvigionamento per tutti». «L’ordinanza - spiegano ancora dal Comune etrusco - segue criteri di buon senso e richiama l’attenzione sull’importanza di un comportamento rispettoso da parte di tutti. Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito del comune di Cerveteri, nella sezione albo pretorio online. Eventuali trasgressioni a tale ordinanza, che rimarrà in vigore fino al 30 settembre 2025 saranno sanzionate a norma di legge».

