CERVETERI – Discariche a cielo aperto sulla Settevene Palo. La storia si ripete nel territorio etrusco e il degrado avanza senza che vengano poste delle contromisura dal Comune e da Città Metropolitana che poi è l’ente proprietario della strada che unisce Cerveteri e Bracciano e alle altre località del lago. I cittadini sono esausti. Gli automobilisti, specialmente di notte, devono stare attenti non solo alle voragini sull’asfalto ma anche a non colpire i sacchetti della spazzatura e i rifiuti di ogni tipo abbandonati sul ciglio della strada e anche sulla carreggiata. Un invito a nozze per i cinghiali. «Una discarica vicino alla discarica di Cupinoro – ironizza Miro, residente – ringrazio i gli incivili per la realizzazione di quest’opera d’arte». Una polemica tira l’altra. «Meglio mettere due autovelox e togliere soldi ai cittadini piuttosto che ripulire questo scempio», è il pensiero di Luigi. «Anche via Fontana Morella è in queste condizioni: una discarica a cielo aperto». Associazioni e comitati continuano a battersi per ottenere l’installazione di telecamere o fototrappole anche se al momento non hanno ricevuto le risposte sperate. I pendolari invocano invece i tanto attesi lavori di riqualificazione della Settevene massacrata dai crateri. Gli unici accorgimenti sono stati quelli da parte di Palazzo Valentini di abbassare i limiti di velocità a 30 e 50 chilometri orari, a seconda dei tratti, per evitare che gli automobilisti squarciassero gli pneumatici e rompessero addirittura le sospensioni. Ma soprattutto per scongiurare di dover pagare lauti rimborsi ai cittadini costretti spesso e volentieri a portare le loro vetture dal carrozziere dopo aver colpito in pieno una delle tante buche.

Nella frazione di Valcanneto invece è caccia agli incivili. Gli stessi abitanti si sono attivati per individuare chi non rispetta l’ambiente. «In via Muzio Clementi, pochi minuti prima che passasse il furgoncino per raccogliere la carta, una signora al volante di una macchina bianca, si è fermata e ha scaricato velocemente a terra la sua immondizia composta di cartoni ed è corsa via: è deplorevole il suo comportamento. Lla prossima volta procederemo direttamente alla denuncia del fatto alle forze dell'ordine», è la segnalazione di Fernando.

