LADISPOLI - Strada chiusa per un incidente. Sul posto le forze dell'ordine e lui a bordo della sua auto che anziché fermarsi avrebbe forzato il blocco. Inseguimento l'altra sera per le strade cittadine. Il fatto è accaduto in via Settevene Palo dove si era verificato un incidente. Il conducente di un'auto, un 36enne di origini straniere non si sarebbe fermato all'alt degli agenti e li avrebbe aggrediti. L'uomo è stato fermato dopo un inseguimento. Ieri la direttissima a Civitavecchia. Per gli agenti, invece, tre giorni di prognosi.