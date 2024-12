LADISPOLI - Da un lato i marciapiedi pieni di sterpaglie con i residenti che chiedono all'amministrazione interventi più frequenti per assicurare il decoro alle vie cittadine. Dall'altra parte l'inciviltà della gente che continua ad abbandonare i rifiuti dove capita prima. In mezzo, però, ci sono anche loro: i padroni degli amici a quattro zampe che anziché raccogliere le deiezioni dei loro amici pelosi, si voltano dall'altra parte e vanno via senza preoccuparsi d'aver creato un disagio. E così dopo anni di soprusi, c'è chi ha deciso di sbandierare su "pubblica" piazza, l'incivile che quotidianamente lascia i "ricordini" davanti al suo cancello di casa. «Non sai quante maledizioni ti sei beccata di mattina presto quando esco con le bimbe e faccio tardi per pulire le scarpe prima di salire in macchina», scrive la signora Manuela che ha postato la foto (coprendo ovviamente il viso della donna per motivi di privacy). La signora Manuela, racconta anche di averla chiamata per cercare di attirare la sua attenzione su quel che aveva appena fatto ma «quando sono scesa era già andata via». «Le ha detto male - ha concluso - che avevo il telefono in mano (con la quale l'ha fotografata, ndr)». Non un caso isolato quello denunciato sui social. Spesso i cittadini si sono ritrovati ad affiggere sui cancelli di casa cartelli con inviti molto chiari ai padroni di animali, di non sporcare o comunque di raccogliere le deizioni. Energia sprecata nella maggior parte dei casi, purtroppo.

