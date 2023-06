SANTA MARINELLA – “Ho atteso qualche giorno prima di parlarne. Certo che sentire e leggere che a Santa Marinella ignoti hanno esploso colpi di arma da fuoco in strada e che il fatto su cui immediatamente sono state avviate indagini da parte della Polizia di Stato, ha messo in allarme i residenti nella zona, mi responsabilizza molto”.

A parlare è il sindaco Pietro Tidei, che si dice preoccupato per certi episodi di violenza che negli ultimi giorni hanno visto protagonista la città.

“Speravo in successivi aggiornamenti che, come sapete, non ci sono stati – prosegue il sindaco - confido nella capacità delle forze dell’ordine e sono certo che sull’accaduto si farà chiarezza. Vivo la mia vita di primo cittadino con grande responsabilità e sempre in prima linea. Con il coraggio e l’entusiasmo di sempre, affronto ogni situazione che interessa l’amministrazione, mi carico dei problemi della nostra comunità che ho accertato essere libera e non sottoposta a condizionamenti di tipo criminale comune o organizzato. La vita mi ha insegnato a tenere sempre alta la guardia ed in questo particolare momento, da rappresentante dello Stato in prima linea educato a sostenere i diritti della comunità e ad oppormi ad ogni tipo di illecito condizionamento, mi sento di dover tranquillizzare i residenti sempre convinto delle enormi potenzialità che questa città ha nel settore turistico alberghiero che tuteleremo con determinazione. Ad ogni buon fine non trascurerò nulla e da subito ho chiesto alle competenti autorità territoriali delle Forze dell'Ordine, che non mi stancherò mai di ringraziare per quanto fanno e per quanto faranno per garantire la sicurezza della comunità, una intensificazione della attività preventiva sul territorio di Santa Marinella e Santa Severa. Alle autorità centrali segnalerò l'opportunità di rinforzare i reparti schierati sul territorio ovvero di eseguire giornalieri servizi di pattugliamento preventivo con personale in aggiunta a quello esistente”.

“Per quanto riguarda la nostra Polizia Locale – conclude Tidei - ho sollecitato la procedura concorsuale per l'assunzione di altri operatori della Polizia Locale. Vogliamo continuare con la politica e con il governo locale del fare anche nel settore della sicurezza e della legalità”.

