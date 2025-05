LADISPOLI - «Siamo stati esclusi dall’evento delle delle Frecce Tricolori: un gesto grave e ingiustificato». Non ci stanno i consiglieri comunali Amelia Mollica Graziano e Ferdinando Cervo e attaccano senza giri di parole la maggioranza per non essere stati invitati all’evento dell’Air Show in programma oggi sul lungomare di via Marina di Palo (foto Luigi Cicillini e Giulio Morelli). «Apprendiamo con stupore e disappunto – proseguono i due esponenti di minoranza - che l’amministrazione comunale ha scelto di escludere i rappresentanti dell’opposizione dalla manifestazione ufficiale. Un’esclusione che appare ancora più grave alla luce delle motivazioni ufficiose circolate in queste ore, secondo cui tale decisione sarebbe riconducibile al fatto che alcuni consiglieri di opposizione hanno esercitato il loro pieno diritto di accesso agli atti amministrativi, come previsto dalla legge e garantito dai principi fondamentali di trasparenza e controllo democratico». Perciò oggi solo la maggioranza sarà presente nella postazione per assistere allo show di elicotteri, ultraleggeri e paracadutisti. «Se confermata, questa scelta – aggiungono Mollica Graziano e Cervo - rappresenterebbe un preoccupante scivolamento verso una visione autoritaria della gestione della cosa pubblica, nella quale l’esercizio legittimo dei diritti viene “punito” con l’emarginazione istituzionale. Ancor più sconcertante è che l’amministrazione sembri dimenticare che l’evento delle Frecce Tricolori è stato finanziato con oltre 90mila euro di fondi pubblici, e quindi con i soldi di tutti i cittadini di Ladispoli, non certo con risorse personali del sindaco o della sua maggioranza a cui chiediamo di chiarire le ragioni di questa scelta discriminatoria».

