SANTA MARINELLA – La presidente del Consorzio Prato del Mare, Donatella Mazzenga, si oppone decisamente alla scelta fatta dall’amministrazione comunale di realizzare un asilo nido in quel quartiere. Ieri, infatti, con una nota, la dirigente del Consorzio ha detto espressamente che “In relazione alla notizia apparsa sui web e sui giornali in ordine all’avvio dei lavori di realizzazione di un asilo all’interno del sedime consortile – scrive la Mazzenga - intendo chiarire che il procedimento amministrativo di realizzazione dell’opera è stato impugnato dal Consorzio dinanzi al Tar del Lazio e il relativo giudizio è in attesa di decisione. Il Consorzio ha contestato la legittimità dell’iniziativa di edificazione, denunciando al Tribunale in particolare la violazione delle norme procedurali di acquisizione dei fondi Pnrr, la mancanza di un progetto definitivo dell’opera e l’omesso coinvolgimento del Consorzio nella gestione dell’impatto che l’asilo avrebbe sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la cui manutenzione è tutt’ora affidata al Consorzio. Le attività di carotaggio effettuate nei giorni scorsi, non costituiscono l’avvio della fase di edificazione, ma una mera attività accessoria svolta a favore di telecamere, in attesa della decisione del Tribunale”. Dunque, la presidente precisa che non intende lasciare carta bianca al Comune per realizzare l’asilo nodo, ma vuole essere coinvolta, nella gestione delle pratiche amministrative.

©RIPRODUZIONE RISERVATA