NEPI – Si terrà domenica prossima, alle 16,30, presso la chiesa di san Giovanni Decollato a Nepi, la performance “Il Grido del silenzio” sulle “note” di John Cage.

L’importante appuntamento culturale, a cura dell’artista Simona Benedetti in collaborazione con Adel Foffi, sarà un momento di profonda riflessione sulla violenza di qualsiasi genere “non solo sul femminicidio – come spiega Simona Benedetti, ma su tutte le forme di repressione, anche psicologica, che rimangono chiuse in se stessa e cercano, ad ogni costo, qualsiasi modo per emergere. Si tratta di problematiche legate non solo al rapporto uomo-donna ma che possono manifestarsi in ogni tipo di relazione sociale.

La performance intende focalizzare l’attenzione proprio su tali varietà di manifestazioni, sensibilizzando e promuovendo un risveglio delle coscienze necessario affinchè non si ripetano all’infinito tragedie come quelle recenti.”

“Il Grido del silenzio” sarà presentato dalla giornalista Rai Federica Marino.

Interverranno la storica dell’arte Paola Berardi con la presentazione dell’opera “L’amore silente” dell’artiste Rita Sorgenti.

A seguire incontro con l’autore ” Mille anni dopo, dall’altra parte del mondo”, di Antonella Rossano, e, in conclusione, l’intervento dell’assessore comunale Giulia Perugini.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Nepi e l’associazione Divinarte.

