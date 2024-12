ALLUMIERE - Giornate nere per i residenti di Allumiere che nelle ultime ore sono stati praticamente senza più i canali RAI e Mediaset.

"Molte le proteste di noi cittadini anche perché questo è un problema che si ripete sempre - scrivono alcuni residenti delusi e stanchi di questo problema - sono anni che da noi il segnale é coperto. Sembrava migliorata la situazione, invece no. Basta qualche cambiamento del tempo e il segnale sparisce. Noi paghiamo come tutti il canone perché dobbiamo continuare a sopportare questa situazione? Non siamo cittadini di serie B".

©RIPRODUZIONE RISERVATA©