LADISPOLI – Il municipio di piazza Falcone non prenderà più in considerazione richieste o trasmissioni di copie di documenti personali e informazioni contenenti dati sensibili inviate tramite semplici e-mail non certificate. È la novità dell’ultima ora che riguarda il Comune in virtù «del decreto legislativo 33/2013 in materia di trasparenza e il regolamento Ue con l’obiettivo di garantire la corretta applicazione dei principi di amministrazione trasparente e di tutela dei dati personali degli utenti», questa la motivazione in una nota stampa. Per tali comunicazioni – prosegue il comunicato - l’utenza è pregata di inviare la documentazione tramite pec o si può comunque recare presso gli sportelli competenti degli uffici comunali, previo appuntamento, prenotabile direttamente sul portale istituzionale https://www.comune.ladispoli.rm.it/prenotazione-appuntamento#/, o contattando l’Urp al numero 06992311 o 800513128.

