LADISPOLI - Acqua sporca, così sporca da rovinare anche i filtri di rubinetti e lavastoviglie. Non potabile dal 2018 e adesso arriva anche a intermittenza. Continuano ad aumentare i disagi nella frazione di Olmetto Monteroni. Agli annosi problemi della zona rurale ladispolana, da ottobre scorso se ne è aggiunto anche un altro: niente acqua dai rubinetti. «In una settimana rimaniamo anche cinque giorni senza acqua - ha detto una residente - Con Flavia Acque in mezz'ora tutto veniva risolto. Con Acea purtroppo non è così». I cittadini sono tanto rassegnati da non aver nemmeno interpellato il primo cittadino: «Non può fare nulla. Ha lottato, ha fatto di tutto per non farci passare ad Acea». Il problema, però, resta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA