Dopo i due terzi posti ai campionati italiani e nelle piste europee che ora Nicole Cicillini vuole alzare l’asticella. La campionessa di moto di Ladispoli si prepara a vivere due tappe estive importanti per la sua carriera, ricca comunque di successi a soli 24 anni. A luglio ecco la prova in Repubblica Ceca a Brno e ad agosto in Croazia mentre a settembre si torna in Italia con Varano e Imola. Quattro gare decisive per concludere una stagione fin qui più che positiva. E lo si è visto a Cremona recentemente con il bronzo ai campionati italiani, secondo di fila per altro e la quinta posizione strappata alla competizione europea. Veloce in pista con il suo casco numero 11, l’asso della Yahama 300 e del team Prata Motor Sport ha voglia di stupire ancora. «Direi un ottimo periodo per me culminato al Cremona Circuit – ammette Nicole Cicillini – in tutte le sessioni sono riuscita ad essere molto veloce riuscendo alla fine a guadagnare il podio. Peccato in gara non sia riuscita a concretizzare la velocità che avevo. Ringrazio tutto il mio team Prata Motor Sport per il gran lavoro svolto, Ezio Gianola, il Grd sport management e tutti i miei sponsor. Sono ancora in lotta per il campionato italiano di velocità anche se la prima è lontana 14 punti, di certo non intendo mollare la presa».

Tutto è ancora in ballo e Nicole ha dimostrato di poter competere con le migliori motocicliste in circolazione. E a 24 anni ha ancora tanti sogni nel cassetto.

