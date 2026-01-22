CERVETERI – Non va giù ai genitori del plesso di via Consalvi la possibile chiusura con relativo spostamento dei loro figli. Una riorganizzazione del Comune, annunciata ieri dalla sindaca, Elena Gubetti e dall’assessore alle Politiche scolastiche, Romina Vignaroli, indigesta alle famiglie che questa mattina hanno protestato attaccando dei cartelli piuttosto eloquenti all’esterno del plesso. L’ipotesi principale sarebbe quella di un trasloco alla sede della Montessori, soluzione che non piace affatto a mamme e papà. «Per noi è un’oasi felice questo posto e lo è per i nostri figli soprattutto. Un trasferimento sarebbe qualcosa di sbagliato». C’è chi minaccia di ritirare i propri figli. Insomma, l’aria è particolarmente tesa. E tra l’altro si è fatto sentire il preside della Salvo D’Acquisto, Massimo La Rocca, criticando sempre il comune di Cerveteri per la scelta unilaterale di revocare la disponibilità del plesso di piazza Pagliuca con un anno di anticipo. Un’altra gatta da pelare per l’amministrazione guidata da Gubetti.

