TUSCANIA – L’amministrazione comunale di Tuscania ha avviato un significativo intervento per rafforzare la sicurezza e la salute pubblica, procedendo all’acquisto di otto defibrillatori semiautomatici (Dae) che saranno presto installati nei principali punti strategici del territorio: farmacie, scuole, strutture sportive e aree ad alta affluenza. L’iniziativa, coordinata dall’assessorato ai Servizi Sociali con la consigliera delegata Maria Gina Goletti, rientra in un più ampio progetto volto a rendere Tuscania una vera e propria “città cardioprotetta”, pronta a fronteggiare situazioni d’emergenza in modo rapido ed efficace. «Si tratta di un passo concreto verso una maggiore tutela della salute – sottolinea Goletti –. Vogliamo che ogni persona, ovunque si trovi in paese, possa sentirsi più sicura grazie alla presenza di questi strumenti salvavita». A supporto dell’iniziativa, è stata avviata una collaborazione con l’associazione “Ruben Ciarlanti”, che curerà l’organizzazione di corsi di formazione specifici per l’utilizzo dei Dae, rivolti a cittadini, operatori e volontari. Un’attività formativa fondamentale per rendere la comunità più consapevole e pronta a intervenire in caso di necessità. L’installazione dei dispositivi è prevista entro le festività natalizie e rappresenta un ulteriore risultato dell’amministrazione comunale nel percorso di potenziamento dei servizi per il benessere collettivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA