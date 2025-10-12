CERVETERI – Appuntamento speciale oggi sotto la quercia di largo Almunecar dove avverrà la presentazione di “L’ultima notte di Marco”, verità e bugie sul caso Vannini. È il nuovo libro scritto da Giulio Golia e Francesca Di Stefano, giornalisti del programma televisivo Le Iene. A dialogare con gli autori ci sarà Anna Boiardi, giornalista di Quarto Grado. Non è una scelta a caso quell’albero ma a giugno del 2015 ospitò un corteo di protesta per chiedere giustizia e verità per Marco, ucciso a 20 anni il 17 maggio di quell’anno. Migliaia di persone avevano sfilato in vari sit in nelle città di Cerveteri e Ladispoli. Erano sempre in prima fila i genitori della vittima, Marina e Valerio, e saranno presenti naturalmente oggi. Come annunciato da Tarita Vecchiotti e Andrea Oliva, i titolari della libreria Mondadori di Cerveteri che ha organizzato l’evento, la presentazione dell’opera inizierà alle ore 17.30. Nel caso dovesse arrivare il brutto tempo, è previsto il piano B con lo spostamento in una struttura al chiuso che verrà eventualmente comunicata solo in caso di pioggia. Nessuno ha mai dimenticato Marco e in questi anni sono state realizzate mostre ed eventi in suo onore.

