CERVETERI - Sul territorio c’è oppure no una farmacia aperta durante le ore notturne? La domanda se la fanno i cittadini, soprattutto chi, proprio nei giorni scorsi si è ritrovato davanti ad una emergenza trovando però tutte le serrande abbassate. «Mi serviva la tachipirina - scrive sui social la signora Giorgia - nulla». Insomma, «assurdo che nel 2024 di sera non ci sia una farmacia aperta».

«La farmacia numero 5 è reperibile la notte per tre settimane al mese» chiarisce il sindaco di Cerveteri Elena Gubetti. Per l'altra settimana al mese è invece operativa la farmacia Morabito. Si tratta di reperibilità, a battenti chiusi. In sostanza «su chiamata - spiega ancora Gubetti - arriva il farmacista che ti fornisce quello che serve». Un servizio che, certamente, andrebbe implementato vista la vastità del territorio. «Il problema è che a livello nazionale mancano i farmacisti», aggiunge ancora il primo cittadino. «Abbiamo aperto un bando per reperire farmacisti così da assumere personale e tenere aperta, durante l'orario notturno, la farmacia numero 6 appena inaugurata in via Fontana Morella».

