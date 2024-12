ORTE - Come anticipato nei giorni scors, si è svolto l’8 agosto in prefettura, il Comitato ordine e sicurezza per il Comune di Orte.

«Al Comitato convocato dal prefetto Gennaro Capo, erano presenti il questore Luigi Silipo, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri Massimo Friano, e il comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria Luigi Falce. Per il Comune di Orte era presente il sindaco Dino Primieri e il vice sindaco Antonella Claudiani», fanno sapere dall’amministrazione comunale.

«Il questore ha illustrato i dati del ministero dell’Interno sulla sicurezza a Orte, evidenziando, per il periodo gennaio – luglio 2024, una netta riduzione di segnalazioni di atti criminosi nel nostro Comune, rispetto allo stesso periodo del 2023. Per le forze dell’ordine, i dati forniti dal ministero dell’Interno mostrano che a Orte non esiste un’emergenza sicurezza», proseguono dal Comune.

«Il territorio è costantemente monitorato dalle forze dell’ordine, come peraltro dimostrato da alcune importanti indagini condotte negli ultimi mesi. Altresì, con il progetto “Orte sicura” svolto dalla polizia locale, continua il lavoro di prevenzione svolto attraverso i controlli sulle residenze anagrafiche, l’ultimo, in ordine di tempo, effettuato venerdì scorso alle abitazioni di un condominio di corso Garibaldi a Orte scalo».

«A conclusione dell’incontro è stata confermata la completa disponibilità alla collaborazione tra le varie forze dell’ordine e le istituzioni intervenute, con l’impegno a espletare quelle attività specifiche finalizzate al contrasto dei reati e a garantire controllo e sicurezza nel territorio», concludono dall’amministrazione comunale.

