E’ conosciuto come l’esperto che salva le api: libera gli appartamenti senza ucciderle. Questa volta l’etologo Andrea Lunerti ha fatto una scoperta eccezionale: in un casolare nella campagna di Nepi, dietro un muro spesso una cinquantina di centimetri, ha trovato un raggruppamento di 13 favi che ospitano almeno 100 mila api.

L’etologo, che ha stimato l’età in almeno due anni, si è messo subito al lavoro sul muro aprendo con cautela il foro per raggiungere il nido. Il video postato su TikTok ha fatto subito migliaia di visualizzazioni.

Nel mostrare il muro, Lunerti spiega «dovrò aprire una cavità per raggiungerle e, ovviamente, portarle a casa vive, non sarà un’impresa semplice come sempre del resto, ma ce la metterò tutta».

Il video prosegue con le immagini del “recupero”.

«Ho fatto una fatica enorme - dice Lunerti alla fine - Un lavoro faticoso e pericoloso ma quando scopriamo per la prima volta i favi, l’emozione ci fa passare tutto».