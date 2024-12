Nocciole migliori grazie a stazioni meteo e sensori d’umidità all’avanguardia. Tutto questo grazie alla sinergia tra C.p.n., la Cooperativa produttori nocciole, e xFarm Technologies, tech company che supporta la digitalizzazione dell’agroalimentare in Europa e nel resto del mondo.

Dopo le trappole xTrap Stink per il monitoraggio degli insetti fitofagi, allo scopo di difendere le coltivazioni dalla cimice asiatica, la cooperativa con sede a Ronciglione sta implementando altre nuove tecnologie per far fronte alle conseguenze della crisi climatica e rispondere alla necessità di rendere sempre più efficienti le operazioni nella corilicoltura, garantendo un utilizzo consapevole delle risorse.

In particolare, i momenti di forte siccità che caratterizzano ormai le estati italiane hanno reso necessario l’utilizzo di strumentazioni quali le stazioni meteo xSense e i sensori di umidità xNode Soil.

Queste apparecchiature, dislocate lungo i terreni facenti parte della cooperativa (composta da una base sociale di 160 soci per un totale di ben 2600 ettari di noccioleti), consentono un utilizzo più smart e sostenibile delle risorse idriche.

Diciannove le stazioni meteo, che la cooperativa sta mettendo a disposizione dei soci, permettono di controllare da remoto le condizioni meteorologiche delle diverse aree coltivate (temperatura, precipitazioni, velocità del vento e nuvolosità), mentre i sensori di umidità consentono la rilevazione dello stato idrico dei terreni.

Questi strumenti sono integrati con il Modulo Irrigazione - un Dss (Decision Support System) presente all’interno dell'app digitale attraverso cui gestire il tutto - allo scopo di irrigare il campo solo se e quanto necessario, evitando stress alle piante e sprechi d’acqua.

La digitalizzazione dei noccioleti C.p.n. con trappole, stazioni meteo e sensori di umidità copre già quasi 1000 ettari, a tutela della sostenibilità e delle qualità organolettiche del prodotto finito.

«Crediamo fortemente nell’innovazione tecnologica e digitale - commenta Settimio Discendenti, presidente della Cooperativa - per realizzare un’agricoltura sempre più sostenibile, con l’obiettivo di mantenere alta l’eccellenza delle nocciole del nostro territorio e tutelare l’ambiente. Avvalersi di collaborazioni con aziende all'avanguardia come xFarm Technologies, così come di proficue sinergie istituzionali con enti quali Crea e Università degli Studi della Tuscia, è fondamentale per ottenere prodotti di qualità elevata, competitivi e a basso impatto e per rispondere agli effetti dei cambiamenti climatici».

«C.p.n. è una cooperativa giovane e innovativa, che sentiamo condividere la nostra visione dell’agricoltura - dice Gianluca Turco, AgriFood Sales Consultant di xFarm Technologies - Punta a ottenere prodotti di qualità elevata e a basso impatto ambientale, grazie all’utilizzo intelligente della tecnologia. Atteggiamento fondamentale per la coltivazione della nocciola, fortemente colpita dalle conseguenze del cambiamento climatico».

A conferma dell'impegno per la sostenibilità ambientale che caratterizza l'azione della cooperativa, il sottosegretario del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica Claudio Barbaro ha visitato i siti dell'ente Parco Monti Cimini in cui, proprio in collaborazione con C.P.N. e nell'ambito del progetto “Ossigeno” della Regione Lazio, sono stati piantumati oltre 1800 nuovi alberi e arbusti per la riqualificazione dell’habitat naturale.