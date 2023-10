LADISPOLI – Ancora un avvistamento “alieno” nella palude di Torre Flavia. Si tratta di una tartaruga azzannatrice (Chelydra serpentina) catturato dalle guardie zoofile di Earth alcuni giorni fa. Non è la prima volta che l’habitat naturale della preziosa oasi viene messo a repentaglio da animali esotici. «Parliamo di specie aliene – conferma Corrado Battisti, gestore della palude per conto di Città Metropolitana - che non hanno predatori naturali e che, quindi, entrano in competizione con le altre tartarughe, autoctone, presenti nei nostri canali». Una riproduzione sfrenata di questo animale potrebbe causare danni all’ecosistema. ©RIPRODUZIONE RISERVATA