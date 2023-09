BASSANO IN TEVERINA – Venerdì prossimo nella chiesa della Madonna dei Lumi, si terrà un convegno “Studi storici” che darà una nuova luce e metterà in risalto le due figure dei santi martiri Fidenzio e Terenzio, che hanno sacrificato la propria vita per la fede in Gesù Cristo.

Ci sarà all’inizio il saluto del vescovo di Civita Castellana, Marco Salvi; di Alessandro Romoli, sindaco di Bassano in Teverina e presidente della provincia di Viterbo; di Francesco Federici, sindaco di Massa Martana; di Giuseppe Dionisi, priore della confraternita SS. Fidenzio e Terenzio e SS.mo Rosario. Moderatore del convegno sarà Claudio Canonici, direttore dell’Archivio storico di Civita Castellana, Issr di Civita Castellana.

Seguirà l’intervento di Francesco Campagnani, direttore dell’Archivio storico di Orvieto-Todi, con la relazione “L’Abbazia dei SS. Fidenzio e Terenzio in Massa Martana e il culto dei due Santi Martiri nei secoli” e di Alfredo Di Napoli, docente dell’Issr di Bari e Civita Castellana, parroco di Bassano in Teverina, con la relazione “Dalla ‘Domus Societatis’ S. Fidenti alla chiesa dei SS. Fidenzio e Terenzio. Evoluzione del culto dei Santi Patroni a Bassano in Teverina”.

In ultimo ci saranno le conclusioni del convegno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA