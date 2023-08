Incidente nel primo pomeriggio di oggi in strada San Luca. Per cause in corso d’accertamento un camion che trasportava frutta è finito su un fianco, nel tratto di strada tra Vignanello e Corchiano.

A bordo del mezzo viaggiavano un uomo e una donna di Canepina che sono stati soccorsi dal 118 intervento anche con l’automedica, tuttavia pare che il trasporto in ospedale non sia stato necessario.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco con la squadra di Civita Castellana e l’autogru della sede centrale.

Il loro intervento si è reso necessario per consentire la rimettere in carreggiata il camion.

Presenti sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

La strada è rimasta chiusa per consentire ai vigili del fuoco la rimozione del mezzo.