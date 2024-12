LADISPOLI – Scritte denigratorie, frasi blasfeme e anche croci celtiche e svastiche nel sottopasso ferroviario. I vandali tornano all’opera nel tunnel dello scalo di Ladispoli-Cerveteri arrecando danni alle pareti che erano state riverniciate poco tempo fa. Il degrado è sotto gli occhi di pendolari e residenti che chiedono almeno la copertura delle parti più oscene. Proteste anche sui social da parte di chi si domanda come mai gli autori non vengano mai individuati nonostante la presenza degli impianti di videosorveglianza. «Probabilmente queste persone hanno capito che le telecamere sono finte ed ecco poi quello che succede», si sfoga Alessandra. E a seguire anche tanti altri cittadini ladispolani e non che puntato il dito contro i teppisti.

