LADISPOLI - «I giardini appena aperti già sono da rivedere». Nuove segnalazioni delle mamme arrivano dal parco giochi di piazza De Michelis, nel quartiere Messico. L’area è stata dissequestrata da poco dopo l’incidente in cui un bimbo ha perso due falangi di una mano, circa due anni fa, e le successive indagini della procura di Civitavecchia affidate ai carabinieri della stazione locale. Il tribunale, a distanza di tempo, ha deciso di rimuovere i sigilli in attesa del processo giudiziario ma per i genitori alcuni punti sono tuttora pericolosi. «I giochi non ricevono la giusta manutenzione – racconta una madre che porta ogni giorno lì il proprio figlio – e continuano ad essere rotti. Al momento è stata solo rimossa l’altalena che ha provocato l’incidente di un bambino, mentre a terra non sono stati tappati nemmeno i buchi e qualcuno potrebbe cadere a terra e farsi male». Sos che viene raccolto subito dall’assessore ai Lavori pubblici di palazzo Falcone, Marco Pierini, che annuncia un sopralluogo nella giornata di martedì da parte di qualche tecnico del municipio.

Lo stesso Pierini del resto aveva previsto in primavera una sorta di monitoraggio di tutti i giardini pubblici del territorio per evitare appunto situazioni analoghe a quelle dell’area giochi De Michelis.

