La polizia locale ha celebraro San Sebastiano, patrono del corpo. La cerimonia religiosa, officiata dal vescovo di Viterbo, Orazio Francesco Piazza, si è svolta all'interno della cattedrale San Lorenzo, alla presenza delle massime autorità cittadine, tra cui il prefetto Gennaro Capo. Il comandante Vinciotti, nel suo intervento, ha inoltre fornito i dati, relativi all’attività svolta nel 2024.

«Nel corso del 2024, la polizia locale di Viterbo - ha detto - ha intrapreso un importante percorso di ammodernamento, possibile grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, ma anche della Regione Lazio e del ministero dell’Interno, attraverso partecipazione a bandi e concessione di finanziamenti che verranno utilizzati nel corso dell’anno corrente».



Vinciotti ha ricordato che: «grazie all’impegno dell’amministrazione comunale abbiamo assunto tre nuove unità di personale, che si aggiungono alle 5 assunte nel 2023. Con fondi comunali e regionali è stato cofinanziato l’acquisto di nuovi motocicli che aumenteranno le capacità operative. Inoltre, attraverso il Fondo unico giustizia del ministero dell’Interno, abbiamo reperito le risorse necessarie per attuare, nel corso del 2025, un ammodernamento significativo della nostra centrale operativa. Sempre con i fondi Fug, - ha proseguito il comandante - potenzieremo il nostro sistema di videosorveglianza, elemento essenziale per garantire una maggiore sicurezza sul territorio. Grazie al sostegno della Regione Lazio acquisiremo presto la capacità di operare con droni, un passo avanti che ci consentirà di svolgere attività di monitoraggio e controllo in modo innovativo ed efficace.

Sempre grazie alla Regione Lazio, stiamo lavorando per rendere il nostro servizio ancora più inclusivo ed efficace nei confronti delle persone sorde. Stiamo formando il nostro personale all’utilizzo della lis – lingua dei segni italiana - e list – lingua dei segni tattile. Parallelamente, in collaborazione con Emergenza Sordi aps, stiamo acquisendo un applicativo che consentirà alla centrale operativa di dialogare direttamente con i cittadini sordi, garantendo una comunicazione più diretta e accessibile». In ambito operativo la polizia locale nel 2024 ha accertato violazioni al codice della strada per un totale di 1.570.000 euro, registrando un incremento di oltre il 15% rispetto al 2023.

«Preme sottolineare - ha detto Vinciotti - che l’incremento non è stato solo quantitativo, ma anche e soprattutto qualitativo. Tra queste 65 casi di guida con patente scaduta, 645 casi di omessa revisione del veicolo, 11 casi di motociclisti o ciclomotoristi senza casco, 120 casi di mancata precedenza all’incrocio, 72 casi di mancato uso delle cinture di sicurezza, 155 casi di uso del cellulare o di altri apparecchi elettronici durante la guida. Sono state inoltre rilevate e sanzionate 292 violazioni amministrative in materia di commercio, polizia amministrativa, edilizia e ambiente. Di particolare rilievo i controlli contro l’abusivismo commerciale, a tutela dei consumatori, e i controlli edilizi, che proteggono il territorio dall’edificazione selvaggia».

Il comandante ha ricordato che sul fronte ambientale il «Corpo si è impegnato nella lotta all’abbandono dei rifiuti: nonostante le difficoltà investigative, in 80 casi è stato possibile risalire alla provenienza dei rifiuti, identificare i trasgressori e procedere con le sanzioni. Questi risultati - ha commentato - testimoniano un impegno costante nella tutela della legalità, della sicurezza stradale e dell’ambiente, a beneficio della comunità».

La sindaca Frontini, a margine della cerimonia, ha rivolto un sentito messaggio di ringraziamento alla polizia locale. «La celebrazione religiosa di questa mattina, officiata dal vescovo Piazza, ci ha offerto un momento di riflessione e di unione, ricordandoci i valori che guidano il vostro prezioso lavoro: il senso del dovere, la dedizione e il servizio alla comunità. Siete un punto di riferimento per i cittadini e una garanzia di sicurezza e ordine, sia quando riaccompagnate a casa un bambino di appena due anni, sia quando gestite un’emergenza significativa com’è stata quella della bomba dello scorso 7 maggio. La polizia locale rappresenta un ponte tra l’amministrazione e i viterbesi, un esempio concreto di come il dialogo e la vicinanza possano fare la differenza».