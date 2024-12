FIUMICINO - Paura per due persone di nazionalità finalndese a bordo di un’imbarcazione nelle acque si Fiumicino: la sala operativa del Comando marittimo capitolino veniva allertata dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco in merito ad un’imbarcazione da diporto di 10 metri denominata “Safari” incagliata sulla scogliera dell’imboccatura di Fiumara Grande con due persone che erano a bordo dell’imbarcazione.

L’equipaggio della dipendente motovedetta CP 836 prontamente è giunto sul posto e procedeva alle operazioni di disincaglio e ad assistere il natante fino al cantiere “Yacht Club Tevere” sito in Porto Romano, dove ormeggiava in sicurezza.

Tempestivo l’intervento della Guardia Costiera che con il salvataggio in mare è stato provvidenziale al fine di scongiurare il peggio e mettere in salvo le persone a bordo dell’imbarcazione.

Importante – dicono dalla Guardia Costiera – controllare sempre prima di intraprendere la navigazione le condizioni di efficienza delle barche nel loro complesso, ma non solo. Importante è anche consultare le condizioni meteorologiche, le carte nautiche per evitare rischi per la navigazione stessa, informandosi anche con i numerosi Uffici Marittimi presenti sul territorio. La prudenza resta quindi la prioritià quando si esce in mare con le imbarcazioni.