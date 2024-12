CIVITAVECCHIA – Un video, che riprende la manovra di disormeggio in time laps, con la portaerei Cavour della Marina Militare in uscita dal porto di Civitavecchia. È quello che qualche giorno fa è stato pubblicato sul profilo Instagram della Marina Militare e che ha conquistato i social: nel corso della manovra di uscita dal porto di Civitavecchia si vede anche una nave da crociera ferma nella vicina banchina e in lontananza le centrali Enel e Tirreno Power.