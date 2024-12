TARQUINIA - Una festa a tutto tondo, che abbina allo sport e all’agonismo una mattinata di condivisione e solidarietà: quello di domenica mattina, 22 settembre, a Tarquinia Lido non è solo l’appuntamento con i runner della 10km del Mare – Nature Run, ma anche l’opportunità di godersi una bella camminata in compagnia, dedicando il ricavato delle iscrizioni a Tarquinia in Rosa.

Come accade da anni, infatti, accanto alla prova competitiva sui 10 kilometri che vedrà sfidarsi i top runner del centro Italia, arriva una camminata non competitiva che, dal Lido, raggiunge il borgo delle Saline per tornare poi al traguardo dopo un totale di circa sei kilometri: un’opportunità per una mattinata all’aperto di inizio autunno, godendosi lo spettacolo dei corridori in gara e facendo beneficenza.

L’intero ricavato della camminata, infatti, sarà devoluto a Tarquinia in Rosa, per proseguire l’opera di sensibilizzazione e informazione sulla prevenzione del tumore al seno e garantire supporto a chi sta combattendo questa battaglia.

Le iscrizioni possono essere completate sul posto. Ritrovo a partire dalle 8 e 30, partenza alle 9 e 45.

Il tutto, come detto, si svolge in parallelo con la Nature Run, la festa del running che porterà al via oltre 200 atleti di tutto il Centro Italia: uno spettacolo che attraversa il Lido per giungere nel cuore dell’Oasi delle Saline e ritorno.

Per la prova competitiva, per cui è richiesto il certificato medico, le iscrizioni vanno inviate alla mail segreteria@montaltosport.it entro le 12 di sabato 21 settembre: costo dell’iscrizione 13,00 euro. Tutte le informazioni e il regolamento sono disponibili sul sito lextra.news alla sezione appositamente dedicata alla Nature Run. L’evento è organizzato dalla Polisportiva Montalto, in collaborazione con la Pro Loco Tarquinia e Amici per la Corsa, con il patrocinio del Comune di Tarquinia, del Coni e della Uisp di Viterbo.

