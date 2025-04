CERVETERI - Un pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie. Alla Mondadori di Cerveteri in programma domani un appuntamento speciale con "Nati per Leggere", letture per bambini e famiglie. La partecipazione all’incontro (alle 17) è libera e gratuita. «Siamo estremamente felici di accogliere presso la nostra libreria questo appuntamento con Nati per Leggere – hanno detto Andrea e Tarita – come Mondadori stiamo per entrare in un mese ricco di iniziative, con tantissimi appuntamenti letterari, tanti ospiti e altrettante occasioni per avvicinare il pubblico al mondo dei libri, dai bambini agli adolescenti e in generale la cittadinanza tutta. Le letture di "Nati per Leggere" rappresentano un’iniziativa che da sempre appassionano i bambini della nostra città ed è per noi motivo di soddisfazione poterle ospitare all’interno della nostra attività».

