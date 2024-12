LADISPOLI - "Nati per leggere ... al mare" è pronto a salutare tutti fino al prossimo anno. Ultimo appuntamento domani alle 10 all stabilimento Columbia sul lungomare Regina Elena con "Favole e controfavole". Loredana Simonetti e le lettrici del gruppo di lettori volontari della biblioteca saranno accompagnate dalla musica del pianoforte di Claudia Simonetti. «Anche quest'anno abbiamo trascorso un'estate all'insegna dei nostri amici libri che ci hanno fatto compagnia in tanti modi diversi - hanno commentato dall'amministrazione comunale -: raccontandoci storie di cieli stellati, facendoci giocare e creare con la magia delle parole, apprezzare la diversità e la bellezza di tutti i colori, festeggiare ricorrenze insolite e... ridere a crepapelle. Tanti incontri unici e bellissimi - hanno concluso da Palazzo Falcone - ricchi di sorprese e di colpi di scena, in cui abbiamo viaggiato con la fantasia, ma rimanendo sempre seduti all'ombra dell'accogliente piazzetta del Columbia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA