LADISPOLI – Da domani torna “Nati per leggere… al mare”, l’irrinunciabile appuntamento per bambini direttamente negli stabilimenti balneari. Sarà il Columbia Beach (ore 10) di via Regina Elena ad ospitare il primo evento. Martedì 5 agosto sarà la volta del Malibù Beach sempre alla stessa ora e sullo stesso lungomare, mentre martedì 19 agosto gli oratori fiabeschi saranno ospitati dalla struttura Sogno sul lungomare di via Marco Polo. «Come assessore all’Istruzione e alla Cultura di questo Comune – commenta Margherita Frappa - sono felice di sostenere il progetto “Nati per Leggere”, promosso dalla nostra biblioteca comunale: un ciclo di letture ad alta voce dedicate ai bambini, che si svolgeranno al mare. Un’iniziativa che unisce educazione e bellezza, parole e natura, offrendo ai più piccoli, e alle loro famiglie, un’esperienza formativa e affettiva, dove la lettura diventa gioco, scoperta e legame. Ringrazio tutto il personale per aver portato ancora una volta la cultura fuori dai luoghi convenzionali, rendendola accessibile, viva e condivisa». Tutti gli ingressi per genitori e figli sono a titolo gratuito ma è gradita la prenotazione alla biblioteca.

©RIPRODUZIONE RISERVATA