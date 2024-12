CERVETERI - Il Natale di Aism riscuote successo. In pochi giorni sono stati raccolti 690 euro, «un contributo straordinario che andrà a sostenere le attività di ricerca scientifica sulla sclerosi multipla» ha commentato la consigliera delegata, Adele Prosperi. «Da volontaria e da rappresentante delle istituzioni, il mio più grande ringraziamento lo rivolgo a Cerveteri, a questa meravigliosa città che anche quest’anno ha rinnovato con grande sensibilità e generosità il proprio sostegno alle attività di Ricerca, per un mondo libero dalla sclerosi multipla». «Nessuno, davvero nessuno, si è tirato indietro dall’offrire il proprio contributo a questa causa che ho davvero molto a cuore – ha concluso – la sclerosi multipla ancora non ha una cura, ma insieme, possiamo continuare a donare forza e nuova linfa alla ricerca». Con la campagna del Natale di Aismla cifra totale di fondi raccolti nel 2023 sale a 2570 euro.

