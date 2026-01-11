VALLERANO - Officine municipali nasce come spazio multifunzionale aperto a tutta la cittadinanza, pensato per favorire collaborazione, innovazione, inclusione e dialogo diretto tra cittadini, imprese e amministrazione comunale. Un luogo fisico e digitale che ambisce a diventare un punto di riferimento per la vita sociale, professionale e produttiva del territorio. Il progetto mette a disposizione 10 postazioni di coworking, attrezzate con scrivania, computer, connessione internet ad alta velocità e stampante condivisa, di cui 3 riservate alle categorie protette. Accanto agli spazi di lavoro condiviso, Officine Municipali ospita anche uno sportello di assistenza per cittadini e imprese, che offre supporto e consulenza in ambito fiscale, tributario, d’impresa, politiche attive del lavoro e ricerca occupazionale. Per i cittadini sono previsti servizi di assistenza digitale e amministrativa, tra cui l’attivazione dello SPID, il supporto all’accesso ai portali Inps e Inail, l’assistenza per la gestione della Pec, il supporto informatico di base e l’accompagnamento nella compilazione di domande per sussidi e incentivi. Per le imprese, lo sportello fornisce consulenza su bandi e incentivi, accesso alla formazione finanziata, scouting aziendale e supporto alla ricerca e selezione del personale. L’accesso ai servizi avviene tramite una web app dedicata, attraverso la quale è possibile registrarsi, prenotare una postazione di coworking o fissare un appuntamento allo sportello. Officine Municipali è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, presso la sede di Largo Sant’Andrea, Vallerano. «Con Officine municipali – dichiara il sindaco Adelio Gregori – il Comune di Vallerano compie un passo concreto verso un modello di amministrazione più vicina ai cittadini. Abbiamo voluto creare uno spazio aperto, moderno e inclusivo, capace di rispondere ai bisogni reali della comunità e di accompagnare lo sviluppo sociale ed economico del nostro territorio». «Questo progetto – aggiunge la consigliera delegata Cristina Paesani – rappresenta un’opportunità importante soprattutto per giovani, professionisti e imprese locali. Officine Municipali non è solo un luogo fisico, ma un vero e proprio laboratorio di idee, servizi e relazioni, dove innovazione e partecipazione diventano strumenti concreti di crescita per tutta la comunità».

